به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بیشترین ارتفاع برف ثبت‌شده استان ۱۲ سانتی‌متر بود که در ایستگاه‌های چناران‌شهر و داشلی‌قلعه اندازه‌گیری شد. همچنین در ایستگاه تکله‌قوز، هشت سانتی‌متر و در منطقه دربند گیفان چهار سانتی‌متر برف گزارش شد.

نوربخش داداشی افزود: سامانه بارشی اخیر موجب وقوع بارش باران و برف در اغلب نقاط استان شده و نقش مؤثری در افزایش رطوبت هوا و تقویت منابع آبی ایفا کرد.

وی افزود: در صورت احتمال بروز پدیده‌های مخاطره‌آمیز، اطلاع‌رسانی و هشدار‌های لازم را از طریق مراجع رسمی به مردم و دستگاه‌های اجرایی اعلام خواهیم کرد.

براساس پیش بینی هواشناسی، امشب سامانه بارشی از استان خارج و در پی آن، یخبندان شبانه بر فضای استان حکمفرما می‌شود که براساس آن، هشدار نارنجی هم صادر شده است.