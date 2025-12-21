به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیشترین حجم عرضه‌های امروز متعلق به تالار سیمان است به طوری که در این تالار ۹۷۷ هزار و ۹۵۵ تن سیمان روی میز فروش می‌رود.

امروز در تالار حراج باز هم قرار است ۵۱۰ هزار تن محصول شامل ۴۱۲ هزار تن سنگ آهنریال ۹۵ هزار تن وکیوم باتوم و ۳ هزار تن مواد شیمیایی عرضه شود.

۴۴۷ هزار و ۵۰ تن محصول شامل ۲۹۱ هزار تن سیمان، ۱۴۰ هزار تن کلینکر، ۱۱ هزار و ۵۰ تن قیر و ۵ هزار تن گوگرد در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

تالار صنعتی امروز میزبان عرضه ۴۵۰ هزار و ۴۷۰ تن محصول است. قرار است در این تالار ۳۲۸ هزار تن گندله سنگ آهن، ۶۳ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۳۶ هزار و ۷۵۰ تن آلومینیوم، ۱۵ هزار تن فولاد ۵ هزار و ۶۱۵ تن مس و یک هزار و ۸۵۵ تن روی عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر ۳۹ هزار و ۷۳۹ تن محصول شامل ۱۹ هزار و ۲۶۰ تن مواد شیمیایی، ۱۰ هزار و ۲۰۵ تن مواد پلیمری، ۷ هزار تن لوب کات، یک هزار و ۴۹۴ تن روغن، یک هزار تن قیر و ۷۸۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها روی میز فروش می‌رود.