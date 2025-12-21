به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الکساندر سدلار در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال تراکتور تبریز برابر الدحیل قطر در ششمین هفته از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: نکته خاصی وجود ندارد و همه صحبت‌ها را سرمربی تیم انجام داد. فردا قرار است با حریف بسیار سرسختی بازی کنیم که نشان داده است یکی از بهترین تیم‌های گروه ما و آسیاست.

وی با بیان این جمله افزود: مثل هر بازی برای برد وارد زمین می‌شویم، به‌ویژه اینکه در ورزشگاه خانگی خود و مقابل هواداران‌مان بازی می‌کنیم. امسال این انگیزه را داریم که فصل را بدون باخت در آسیا تمام کنیم.

مدافع تیم فوتبال تراکتور تبریز راجع به عملکردش در این تیم و سازماندهی خط دفاعی تراکتور گفت: لازم است بگویم که درباره عملکرد دفاعی من، شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند صحبت شده است، ولی بدانید در تیم همه دفاع می‌کنند، همانطور که در بازیسازی نیز همه با هم کار را انجام می‌دهیم. موفقیت با همکاری تمام اعضای تیم به وجود می‌آید و برای همه اعضای تیم است. می‌دانم در شرایط خوبی قرار داریم و امیدوارم با دفاع مستحکم فرم خوب‌مان را حفظ کنیم و با گل زدن بازی را به سود خودمان به پایان برسانیم.

سدلار تصریح کرد: این بازی به گذشته تعلق دارد و تمام تمرکزمان به بازی فرداست و هیچ نگاهی به بازی قبلی نداریم.

وی در پایان تصریح کرد: فکر می‌کنم دو سه بازی فرصت داشتیم که در ورزشگاه یادگار امام (ره) بازی کنیم، واقعاً حیف است اینجا بازی نکنیم. وقتی در اینجا بازی می‌کنیم احساس می‌کنم شکست‌ناپذیر هستیم و هواداران یار دوازدهم ما هستند. امیدوارم با وجود سرمای هوا، هواداران بیایند و کنار ما باشند. با وجود آنها می‌توانیم هر کاری انجام دهیم.