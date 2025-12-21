جشنواره قرآن، عترت و نماز باحضور خانواده‌های کارکنان تیپ ۱۹۲ زرهی در اهواز برگزار شد.

برگزاری جشنواره قرآن، عترت و نماز در اهواز+فیلم

برگزاری جشنواره قرآن، عترت و نماز در اهواز+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشنواره قرآن، عترت و نماز باحضور خانواده‌های کارکنان تیپ ۱۹۲ زرهی در اهواز برگزار شد.

در این مراسم از فعالان عرصه نماز در سازمان‌ها و پادگان‌ها و فرزندان دختر و پسر کارکنان پایور تجلیل بعمل آمد.

اقامه نماز و ترویج فرهنگ نماز، از توصیه‌های خداوند در قرآن کریم و ائمه اطهار علیهم السلام است و برگزاری اجلاسیه‌های سراسری نماز باعث نزدیکتر شدن انسان‌ها به پروردگار می‌شود.