به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشنواره قرآن، عترت و نماز باحضور خانوادههای کارکنان تیپ ۱۹۲ زرهی در اهواز برگزار شد.
در این مراسم از فعالان عرصه نماز در سازمانها و پادگانها و فرزندان دختر و پسر کارکنان پایور تجلیل بعمل آمد.
اقامه نماز و ترویج فرهنگ نماز، از توصیههای خداوند در قرآن کریم و ائمه اطهار علیهم السلام است و برگزاری اجلاسیههای سراسری نماز باعث نزدیکتر شدن انسانها به پروردگار میشود.