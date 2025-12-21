رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، اعلام کرد: اجرای مصوبه ۳۲ بندی شورا باید مرحله‌به‌مرحله پیش برود و پس از آن، در صورت پذیرش قوانین کشور از سوی سکو‌هایی مانند تلگرام، موضوع بازگشایی آنها قابل بررسی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت کمیته رفع فیلترینگ با رفع فیلتر تلگرام و آغاز مراحل اجرایی آن، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، به این خبر واکنش نشان داد.

جلیلی در یادداشتی که در صفحه ویراستی خود منتشر کرد، با رد ادعای مطرح‌شده، تأکید کرد که در هفته جاری هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی همچنین با اشاره به مصوبه ۳۲ بندی این شورا، تصریح کرد که اجرای این مصوبه باید به‌صورت مرحله‌به‌مرحله انجام شود و موضوعاتی مانند لایحه اخبار جعلی و سند تسهیم درآمد محتوا همچنان در صف بررسی و اجرا قرار دارند.

جلیلی با تأکید بر لزوم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کشور، خاطرنشان کرد: «اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است و اگر تلگرام این چارچوب را بپذیرد، به نوبت خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

پیش از این تکذیبیه، برخی رسانه‌ها بدون استناد به منابع قابل راستی آزمایی، مدعی رفع مسدودیت تلگرام تا اواسط هفته شده بودند.