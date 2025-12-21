پخش زنده
گیلانیان خیر و نوعدوست با توزیع بستههای یلدایی در شب یلدا گرمای مهربانی را به خانههای خانوارهای کم برخوردار هدیه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، طرح توزیع بستههای یلدایی با مشارکت خیران و همراهی داوطلبان اجرا شد.
در این طرح، بستههایی شامل اقلام خوراکی و مایحتاج ضروری میان خانوادههای نیازمند توزیع شد تا بخشی از نیازهای آنان در آستانه این آیین سنتی تأمین شود.
برگزارکنندگان این اقدام، هدف از اجرای این طرح را گسترش فرهنگ همدلی، حمایت از اقشار کمبرخوردار و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی عنوان کردند.