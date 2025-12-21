یلدا با طعم مهربانی در گیلان یلدا با طعم مهربانی در گیلان یلدا با طعم مهربانی در گیلان یلدا با طعم مهربانی در گیلان یلدا با طعم مهربانی در گیلان یلدا با طعم مهربانی در گیلان یلدا با طعم مهربانی در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، طرح توزیع بسته‌های یلدایی با مشارکت خیران و همراهی داوطلبان اجرا شد.

در این طرح، بسته‌هایی شامل اقلام خوراکی و مایحتاج ضروری میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد تا بخشی از نیاز‌های آنان در آستانه این آیین سنتی تأمین شود.

برگزارکنندگان این اقدام، هدف از اجرای این طرح را گسترش فرهنگ همدلی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی عنوان کردند.