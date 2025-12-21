پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در جمع بانوان شاهین دژ بر هشیاری خانوادهها در مقابل تهدیدات فرهنگی دشمنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در همایش بانوان شاهین دژ که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد به نقش و جایگاه زن در دین اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا اولین زن بسیجی و ولایت مدار دنیا بودند که به موقع وارد صحنه شدند.
حجت الاسلام میرزایی با اشاره به اینکه زن بایستی مادر خوب باشد از افزایش سن ازدواج در جامعه امروز ابراز نگرانی نمود و آن را یکی از تهدیدهای مهم جامعه دانست.
وی با بیان اینکه دشمن امروز میخواهد بنیان و محوریت خانواده را از ما بگیرد گفت: امروز دشمنان فهمیدهاند که اگر زن و مادر از خانواده جدا شوند، موفق خواهند شد.
او بر هشیاری خانوادهها در مقابل تهدیدات فرهنگی دشمنان تاکید کرد.