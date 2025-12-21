پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲۲ درصد (حدود ۵/۲ برابر) افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سیدمهدی هاشمی با اشاره به تفاوت اسناد دفترچهای قدیمی و اسناد مالکیت تکبرگ (حدنگار) گفت: در اسناد دفترچهای، حد و مرز هر یک با ذکر اطلاعات توصیفی مشخص شده است و طبیعتا دقت پایین، یکی از مهمترین معایب این اسناد است که مشکلات زیادی برای مجاورین ایجاد میکند.
وی افزود:، اما در اسناد مالکیت تکبرگ، نقشه دقیق هر ملک در پایین سند درج میشود و این نقشه تا ابد در سامانههای سازمان ثبت، ذخیره و تثبیت میشود و حتی چنانچه در اثر حوادث طبیعی حد و مرز و درب و دیوار املاک، کاملا از بین برود امکان جانمایی مجدد با دقت بسیار بالا وجود خواهد داشت.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به تاثیر بسزای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تکبرگ در امنیت معاملات و ارتقاء بهداشت قضایی جامعه، قانونگذار تعویض اسناد دفترچهای را الزامی کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، هیچگونه خدمات ثبتی به اسناد دفترچهای ارائه نمیشود و عملا این اسناد ممنوعالخدمات شدهاند و شرط برقراری مجدد خدمات، تعویض به سند تکبرگ است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: مردم در خصوص هزینه و فرآیند تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ نگرانی نداشته باشند چرا که تبدیل اسناد دفترچهای با صرف کمترین هزینه و در زمان بسیار کوتاه صورت میگیرد.
هاشمی با بیان اینکه یکی از نگرانیهای عمده مردم در خصوص تعویض اسناد دفترچهای، استعلام اداره ثبت از سایر دستگاهها و مخالفت یا هزینهتراشی آن نهاد است، تاکید کرد: تعویض سند دفترچهای به تکبرگ بدون نیاز به هیچگونه استعلامی صورت میگیرد، زیرا در هنگام صدور سند اولیه دفترچهای، کلیه تشریفات قانونی رعایت شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با ارائه آمار ۹ ماهه تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ، گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۳۳۴۹۳ جلد سند دفترچهای در استان کرمان تعویض شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۶۴۱۶ جلد سند تعویض شده بود، رشد ۵/۲ برابری داشته است.
وی در پایان ابراز کرد: جهش چشمگیر آمار تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ در سال جاری، ناشی از ممنوعالخدمات شدن این اسناد است و لذا به کلیه دارندگان این اسناد توصیه میشود برای رفع این محدودیت، سریعا نسبت به تعویض اسناد دفترچهای خود اقدام کنند.