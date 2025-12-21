بخشدار لاریجان از سفیدپوش شدن ۴۰ روستای این بخش بر اثر بارش برف خبر داد و گفت: با وجود بارش‌ها، تردد در مسیرهای اصلی و فرعی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بخشدار لاریجان با اشاره به بارش برف در مناطق کوهستانی این بخش گفت: تاکنون برف ۴۰ روستای لاریجان را سفیدپوش کرده است، اما عبور و مرور در مسیرهای اصلی و فرعی روستایی برقرار بوده و جاده‌ها باز است.

سیدمحمد حسنی اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و کاهش شدید دما، شاهد ریزش برف در بسیاری از مناطق کوهستانی و صعب‌العبور بخش لاریجان هستیم.

وی افزود: پس از بارش‌های اخیر، ارتفاع برف در ارتفاعات این بخش به حدود ۱۵ سانتی‌متر رسیده است. بخش لاریجان دارای ۸۵ آبادی و روستا است که با شروع فصل سرد، اکثر آن‌ها درگیر بارش برف می‌شوند.

بخشدار لاریجان با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی تصریح کرد: عوامل راهداری، راهداران، داوطلبان هلال‌احمر و سایر نیروهای امدادی در صورت لزوم آماده ارائه خدمات به مسافران و در راه‌ماندگان هستند.

حسنی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگانی که قصد تردد در جاده شریانی هراز و مسیرهای فرعی روستایی را دارند، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: بارش برف موجب کاهش دید افقی و لغزندگی معابر در مسیرهای کوهستانی می‌شود و رانندگان باید از سالم بودن تجهیزات خودرو از جمله لاستیک‌ها، سیستم گرمایشی، تهویه، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند.