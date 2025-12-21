به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان رودبار از بازار شهر منجیل بازدید کردند و در جریان قیمت‌ها قرار گرفتند.

سبزی خوردن در بازار شهر منجیل از ۶۰ به ۹۰ هزار تومان، کدو از ۳۰ به ۴۰ هزار تومان، ماهی از ۲۰۰ به ۲۵۰ هزار تومان و قیمت ماهی آمور به ۴۵۰ و ماهی کپور به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هندوانه در یکشنبه بازار منجیل ۴۵ هزار تومان، لبو بین ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان، گوجه فرنگی ۵۰ هزار تومان و انار طارم ۱۳۰ تومان در حال ارائه است.