به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی در دیدار با حجت‌الاسلام محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس و نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب گفت: پنج میلیارد تومان برای ساماندهی بنا‌های تاریخی شهرستان شاهین‌دژ اختصاص می‌یابد.

مرتضی صفری افزود: این مبلغ از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب برای ساماندهی بنا‌های تاریخی شاهین‌دژ از جمله حمام قپان و مسیر منتهی به تپه تاریخی قپان و انجام مطالعات قلعه‌های تاریخی محمودآباد و کشاورز این شهرستان اختصاص می‌یابد.

رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس هم در این دیدار گفت: امروز برای ایجاد موزه در شهرستان‌های شاهین‌دژ و تکاب به توافق رسیدیم و در این راستا تبدیل حمام قپان به موزه مردم‌شناسی در دستور کار قرار گرفته و نیز یکی از بنا‌های تاریخی تکاب به‌زودی تحویل اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان خواهد شد که پس از تحویل آن بنا، مقدمات لازم برای ایجاد موزه تکاب آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی افزود: پیش از این ۱۰ میلیارد تومان اعتبار از محل در اختیار نمایندگان مجلس برای ساماندهی بنا‌های تاریخی تکاب اختصاص یافته بود و امروز هم پنج میلیارد تومان برای ساماندهی بنا‌های تاریخی شاهین‌دژ اختصاص یافت.

نماینده مردم شهرستان‌های شاهین‌دژ و تکاب در مجلس گفت: تاکنون ۲۵ قطعه شیء تاریخی برای احداث موزه تکاب از سوی مردم اهدا شده است و از شهروندان شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ درخواست می‌شود اشیای تاریخی خود را تحویل موزه دهند تا با نام خودشان در موزه به نمایش درآید.