\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0627 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0628 \u06cc\u0644\u062f\u0627 \u06cc\u06a9\u0635\u062f \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0641\u0631\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0627\u062f\u0627\u0645 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0633\u062e\u062a \u0645\u0634\u063a\u0648\u0644 \u0628\u0631\u0634\u062a\u0647 \u06a9\u0646\u06cc \u0628\u0627\u062f\u0627\u0645 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0622\u062c\u06cc\u0644 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.\n\u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0645\u063a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06f3\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0628\u0627\u062f\u0627\u0645 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u06a9\u0648\u0631\u062f \u062f\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u062a\u06a9\u0627\u067e\u0648\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0627\u062f\u0627\u0645 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0628 \u06cc\u0644\u062f\u0627\n\n\u00a0