شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اعمال مجموعهای از اصلاحات جمعیتی، کالبدی و خدماتی، طرح یکپارچه بازآفرینی عرصههای رهاشده کورههای آجرپزی و اطراف خلازیر در منطقه ۱۹ تهران را تأیید و برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از تصویب نهایی طرح یکپارچه بازآفرینی ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران خبر داد.
این طرح که پیشتر در کمیسیون ماده ۵ بررسی شده بود، با اصلاحاتی در جلسه ۳۰ تیر ۱۴۰۴ شورایعالی مورد موافقت قرار گرفت.
از مهمترین اصلاحات، حذف لایه بافت ناپایدار و تثبیت تراکم مسکونی محلات نعمتآباد و شهید کاظمی با سقف ۳۰۰ درصد است.
همچنین برای محله خلازیر میانی، تهیه طرح موضعی یکپارچه با کاهش سهم سکونت به ۳۰ درصد الزامی شد.
ایجاد پارک منطقهای خطی در محور میانی طرح از بزرگراه آیتالله سعیدی تا بلوار شقایق از دیگر محورهای مصوبه است.
پهنههای سبز تثبیت و بخشی از آنها به خدمات هفتگانه پشتیبان سکونت اختصاص مییابد.
کورههای آجرپزی دارای حقوق مکتسبه در پهنه مشخص تثبیت و تعیین تکلیف یکسان خواهند شد.
رعایت حریم کورهها بهعنوان بناهای دارای ارزش تاریخی الزامی اعلام شده است.
تغییر کاربری اراضی مستعد بهویژه برای جبران کمبود سرانه آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفت.
اجرای طرح منوط به اخذ نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تأیید مطالعات پدافند غیرعامل خواهد بود.