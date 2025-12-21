جشن یلدا با حضور جمعی از پدران و مادران سرای سالمندان سنندج در سالن آزادی این شهر و با هدف پاسداشت آیین‌های اصیل ایرانی و کردی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جشن یلدا با حضور پدران و مادران سرای سالمندان سنندج، در سالن آزادی این شهر برگزار شد و شرکت‌کنندگان لحظاتی پرنشاط و صمیمی را تجربه کردند.

این برنامه با هدف احیای آیین‌های اصیل و ترویج فرهنگ ایرانی–کردی، همچنین ایجاد فضایی شاد، گرم و خانوادگی برای شهروندان اجرا شد و با استقبال سالمندان و خانواده‌های آنان همراه بود.

این مراسم همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی، موسیقی محلی و پذیرایی سنتی برگزار شد و خاطرات زیبایی را برای سالمندان رقم زد.