به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری، گفت: با اقدامات فنی و تخصصی ماموران این پلیس، مشخص شد که قاچاقچیان کالا اقدام به قاچاق تعدادی کالا‌های خانگی از شهرستان‌های غربی کشور به تهران کرده و این اموال در یک انبار واقع در شورآباد تهران، دپو شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: بلافاصله با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای بررسی موضوع و دستگیری متهمان وارد عمل شده و در بررسی‌های خود انبار مذکور را شناسایی و با دستور قضایی وارد محل شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده از محل ۳۰ دستگاه یخچال قاچاق خارجی که هیچ یک اسناد گمرکی و معتبر نداشت کشف و متهمان حاضر در محل دستگیر شدند.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴ میلیارد و پانصد میلیون تومان اعلام کرده‌اند، گفت: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.