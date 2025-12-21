پخش زنده
سدهای پیرغار، تنگور، لاغر و ۱۲ سد آبخیزداری و تغذیه مصنوعی در شهرستان خنج در فعالیت سامانه اخیر سرریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مدیر جهادکشاورزی شهرستان خنج گفت: در بارندگیهای اخیر، سدهای پیرغار در محمله، لاغر و تنگور در بیغرد، ۱۲ سد تغذیه مصنوعی و ۸۰۰ حلقه آب انبار در این شهرستان سرریز شده است.
علی علی پور افزود: در ۱۲ سد تغذیه مصنوعی این شهرستان در بارندگیهای اخیر، هفت میلیون و ۸۰۰ مترمکعب آب ذخیره و پیش بینی میشود در ۸۰۰ حلقه انبار نیز، ۵۰۰ هزار مترمکعب آب ذخیره شود.
شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.