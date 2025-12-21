معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان گفت: با تامین اعتبار لازم پیگیر تعمیر، تجهیز و بازسازی مدارس آسیب‌دیده ناشی از سیل در این مناطق هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سعید احمدی ۳۰ آذر در جریان بازدید از مدارس آسیب‌دیده ناشی از سیل در رودبارجنوب و بررسی میدانی وضعیت این مدارس اظهار کرد: در جریان بارندگی‌های شدید اخیر به تعدادی از مدارس در این شهرستان خسارت وارد شده است.

وی افزود: با تامین اعتبار از محل اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، پیگیر تعمیر و تجهیز مدارس و بازسازی مدارسی که قدمت بیشتری داشتند و آسیب شدید دیده‌اند، خواهیم بود.

احمدی ضمن بازدید از تعدادی مدارس در شهرستان کهنوج نیز از نزدیک در جریان وضعیت تخریب و آسیب سیل به مدارس این شهرستان قرار گرفت.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان در زمینه مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس خسارت‌دیده، قول مساعدت داد و با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده بر استمرار آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس، تاکید کرد.

وی از مدارس آسیب‌دیده ناشی از سیل در شهرستان قلعه‌گنج نیز بازدید کرد و بازدید از مدارس شهرستان‌های جیرفت، عنبر آباد، جازموریان، منوجان و فاریاب به عنوان نماینده ویژه مدیر کل آموزش و پرورش استان در دستور کار احمدی است.