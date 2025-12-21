پخش زنده
در نشست تخصصی بخش دولتی و خصوصی، بر گسترش فضای کسبوکار و توسعه سرمایهگذاری با مشارکت همه بخشها تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یکصد و سیوچهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی با حضور محمود رضا معموری، دکتر منصوری رئیس مرکز پژوهشهای اتاقهای بازرگانی ایران و جمعی از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی استان، در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
محمودرضا معموری تأکید کرد: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی باید به تصمیمسازی، اصلاح فرآیندها و بهبود واقعی شرایط فعالیت فعالان اقتصادی منجر شود و در این مسیر، ایجاد فضای تعامل و همکاری نزدیک میان اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی ضروری است.
معموری افزود: ارتقای شاخصهای محیط کسب وکار زمانی محقق میشود که خروجی جلسات و گزارشها به اجرا، تسهیلگری و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی منجر شود.
در این جلسه، منصوری با تشریح سیاستهای جدید مرکز پژوهشهای اتاقهای بازرگانی ایران در حوزه بهبود محیط کسبوکار، گفت: استان خراسان شمالی آمادگی خود را برای اجرای «پلتفرم پایش و بهبود محیط کسبوکار» اعلام کرده و در صورت تحقق این امر، بهعنوان سومین استان کشور، این طرح را با مشارکتی مؤثر اجرا خواهد کرد.
وی با اشاره به جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی محیط کسبوکار افزود: رویکرد مرکز پژوهشها از صرف پایش و ارزیابی شاخصها، به سمت ارائه راهکارهای عملیاتی و همکاری مستقیم با دستگاههای اجرایی تغییر یافته است و پیشبینی میشود این پلتفرم تا پایان سال جاری و در هشتم اسفندماه به مرحله اجرا برسد.
در پایان این نشست، نحوه عملکرد پلتفرم پایش و بهبود محیط کسبوکار، تعامل با مرکز ملی مهارت اتاقهای بازرگانی ایران و ساختارهای اجرایی ایجادشده در استانهای کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.