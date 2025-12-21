به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دعوت ازصفورا تقی نژاد،نخستین حضور رسمی داوران زن ایرانی در مسابقات جهانی را رقم زده و نشان‌دهنده اعتماد فدراسیون جهانی به توانمندی و شایستگی بانوان داور ایرانی است.

در ادامه روند رو به رشد داوری هاکی روی یخ ایران، صفورا تقی‌نژاد برای قضاوت به‌عنوان داور خط (Linesperson) در مسابقات قهرمانی جهان بانوان زیر ۱۸ سال دعوت شد.

این رقابت‌ها از ۶ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ در شهر کیپ‌تاون کشور آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.