فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق کابلهای مخابراتی در باقرشهربا ۱۵ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی در گفتوگو با خبرگزاری پلیس با تاکید بر ارتقاء سطح آگاهی عمومی و تشدید اقدامات پیشگیرانه، اظهار داشت: مقابله با سرقت و ناهنجاریهای اجتماعی، عزمی همگانی را میطلبد.
وی گفت: با توجه به وقوع چند فقره سرقت سریالی مخابراتی در باقرشهر در هفتههای اخیر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۷۵ باقرشهر با انجام اقدامات فنی و پلیسی سارق این پروندهها را شناسایی کردند، افزود: سارق در حالی که مشغول سرقت کابل بود دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
این مقام انتظامی از اعتراف سارق سابقهدار به ۱۵ فقره سرقت کابل مخابرات در نقاط مختلفی از شهرستان ری خبر داد و بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه این سارق مقادیر قابل توجهی کابل مخابراتی کشف شد.
سرهنگ مافی: در پایان با بیان اینکه سارق با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و راهی زندان شد، تصریح کرد: شهروندان میتوانند در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در جریان بگذارند.