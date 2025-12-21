دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: انسجام ملی، کلید عبور کشور از چالش‌هاست و خراسان جنوبی الگوی پیوند سنت، علم و امنیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، حجت الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تقویت انسجام ملی ضروری‌ترین مسئله کشور است، گفت: همه باید در مسیر انسجام ملی تلاش کنند، چرا که دشمن به دنبال ایجاد دوقطبی‌سازی به بهانه‌های مختلف در جامعه است.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگی و علمی خراسان جنوبی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، این استان در حوزه فرهنگ و در حوزه‌های علمی و دانشگاهی یکی از بهترین استان‌های کشور است که بدون سنت‌زدایی به سمت مدرنیته حرکت کرده و مدارس جدید آن نیز بدون حذف سنت‌ها شکل گرفته‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه خراسان جنوبی چهره‌های سرشناس علمی و دینی متعددی دارد که در سطح کشور شناخته‌شده و مایه افتخار این استان هستند گفت: کشورمان با وجود کمترین امکانات، در حوزه‌های علم و فناوری به همت نخبگان به جایگاه‌های بزرگی در جهان دست یافته است که این موضوع نتیجه اعتماد به نخبگان است.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به مسائل امنیتی افزود: گروه‌های ضدانقلاب معمولاً در استان‌های مرزی فعالیت بیشتری دارند، اما خراسان جنوبی با وجود بیشترین مرز مشترک با افغانستان، به لطف نیرو‌های حفاظتی و امنیتی از شرایط امنیتی خوبی برخوردار است.

وی درباره اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر سندی که در این شورا تصویب می‌شود، سند سیاستی است و نحوه اجرای آن بر اساس اقتضائات بومی هر منطقه و استان به اختیار شورای فرهنگ عمومی است و در خصوص موسیقی و برگزاری کنسرت‌ها نیز اجرا بر اساس فرهنگ هر منطقه و تصمیم شورای فرهنگ عمومی انجام می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و با بیان اینکه سند صنایع دستی تصویب شده و می‌تواند در خراسان جنوبی گردش مالی و اقتصادی ایجاد کند گفت: با توجه به تنوع تولیدات صنایع دستی و نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها برای صادرات، این موضوع در سند صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته و برخی موانع صادراتی وزارت صمت در این سند رفع شده است و معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی نیز این سند را در استان‌های مختلف اجرا می‌کند.

وی تأکید کرد: لازم است در استانداری کارگروهی تشکیل شود تا با ارتباط با معاون وزیر، مشکل بازار فروش صنایع دستی در خارج از استان و حتی خارج از کشور برطرف شود.

حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به اینکه می‌توان از فعالان بین‌المللی حوزه صنایع دستی مستقر در تهران بهره گرفت، افزود: خراسان جنوبی در برخی مناطق گردشگرانی دارد و اگر فروشگاه‌های تولید به مصرف در این مناطق ایجاد شود، می‌تواند به توزیع و فروش صنایع دستی کمک کند.

وی گفت: سند میراث فرهنگی با برش‌های استانی تدوین و در حال پیگیری است و تنها چهار استان از اجرای کامل آن باقی مانده‌اند و شورای فرهنگ عمومی نیز یک شورای قرارگاهی است که با رویکرد حل مسئله فعالیت می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نیاز‌های جامعه گفت: باید به جوانان میدان کار دانش‌بنیان داد تا نیاز‌های کشور برطرف شود و کار‌های بنیادین انجام گیرد.

حجت الاسلام خسروپناه افزود: در بحث امیدآفرینی برای جوانان نیز تقویت ظرفیت‌های دانش‌افزایی، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، رونق پارک‌های علم و فناوری و ایجاد اشتغال می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه‌ها تعامل بسیار خوبی است و در این مسیر، فعالیت‌های علمی ناظر بر نیاز‌های جامعه دنبال می‌شود.

استاندار هم در این جلسه با اشاره به موفقیت‌های فرهنگی استان گفت: خراسان جنوبی در طرح «زندگی با آیه‌ها» موفق به کسب مقام برتر کشور شد و در برنامه «ایران جان» که یک رویداد فرهنگی است نیز بالاترین میزان رضایت را در سطح کشور به دست آورد.

هاشمی افتخار می‌کنیم که گروه سرود استان خراسان جنوبی در سالن اجلاس و در حضور رئیس‌جمهور درخشیدند، افزود: همچنین مایه افتخار است که مبدأ شکل‌گیری گروه‌های جهادی، استان خراسان جنوبی و شهر فردوس بوده و نخستین اقدام جهادی مورد توجه مقام معظم رهبری از همین منطقه آغاز شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی حوزه فرهنگ گفت: اعتبارات فرهنگی استان از محل تملک دارایی‌ها افزایش یافته و دست استان در حوزه اعتبارات فرهنگی بسته نیست.

استاندار با تأکید بر نقش مردم در فعالیت‌های فرهنگی افزود: مردم، پایه و محور اصلی برنامه‌ها هستند و در طرح محله‌محور نیز مردم به‌صورت جدی پای کار آمده‌اند.

حجت‌الاسلام نوفرستی، امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام گفت: وحدت و انسجام در استان و در کشور وضعیت خوبی دارد و کسانی که خیال می‌کنند می‌توانند این وحدت را برهم بزنند، دچار خیال باطل شده‌اند.

وی افزود: الگوی ما شهدا هستند و باید در کشوری که شهدای فراوانی تقدیم کرده، از مسائل فرهنگی به‌خوبی مراقبت و صیانت شود.