فرماندار شهرستان رودسر از شناسایی و رفع نقاط خطرآفرین در ۱۵ نقطه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیر مرادی در نشست شورای ترافیک شهرستان رودسر با بیان اینکه در سالجاری به همت کارشناسان پلیس و راهداری، ۱۵ نقطه خطرآفرین در محورهای اصلی و فرعی این شهرستان شناسایی شد گفت: برای همه این مناطق ضمن تعیین راهکار، موارد مربوطه اصلاح شد.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت شهرداران و بخشداران در ایمنسازی راهها خاطرنشان کرد: شناسایی و اصلاح نقاط آسیبپذیر با همکاری دهیاران، بهبود روشنایی، اصلاح سرعتکاهها و سایر اقدامات ایمنسازی باید با جدیت ادامه یابد تا بتوانیم جادهای ایمن و محیطی سالم برای تردد شهروندان و مسافران فراهم کنیم.