در سایه همدلی و همیاری مردم و شورای اسلامی روستای اروج محمد شهرستان مرزی پلدشت ، شاخصهای توسعه روستا بهبود و مهاجرت معکوس افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در سایه وحدت و همدلی و همیاری مردم و شوراهای اسلامی میتوان یک روستا را آباد کرد.
روستای اروج محمد شهرستان مرزی پلدشت در استان آذربایجان غربی با وحدت. همدلی و همیاری مردم و شوراها به روستایی آباد بدل گشته و در سایه این آبادانی روستاییانی که به شهر مهاجرت کرده بودند دوباره به روستا بازگشتند.
مردم این روستاها میگویند در سایه همراهی و همدلی مردم و شوراها و مسئولین میتوان یک روستا را آباد کرد .
روستائیان میگفتند: الحمدالله به برکت نظام و انقلاب. گاز. آب و برق داریم و همه خیابانها و کوچه هایمان آسفالت ریزی شده و شکر خدا هیچ کم و کسری نداریم .
شورهای اسلامی روستا هم میگفتند: ما اول مشکلات را در روستا بررسی و شناسایی میکنیم این مشکلات را با کمک خود مردم جدول گذاری. زیر سازی و اسفالت میکنیم و الان هم ۸۰ درصد طرح هادی در روستای مان اجراء شده است .
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای عمران و آبادانی روستاهای این شهرستان در حوزههای جدول گذاری. هدایت آبهای سطحی. تسطیح. بهسازی و آسفالت معابر روستاهامون حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است؛ و در حال حاضر طرح هادی در ۵۶ درصد از روستاهای شهرستان اجراء شده است .