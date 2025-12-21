به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در سایه وحدت و همدلی و همیاری مردم و شورا‌های اسلامی می‌توان یک روستا را آباد کرد.

روستای اروج محمد شهرستان مرزی پلدشت در استان آذربایجان غربی با وحدت. همدلی و همیاری مردم و شورا‌ها به روستایی آباد بدل گشته و در سایه این آبادانی روستاییانی که به شهر مهاجرت کرده بودند دوباره به روستا بازگشتند.

مردم این روستا‌ها می‌گویند در سایه همراهی و همدلی مردم و شورا‌ها و مسئولین می‌توان یک روستا را آباد کرد .

روستائیان می‌گفتند: الحمدالله به برکت نظام و انقلاب. گاز. آب و برق داریم و همه خیابان‌ها و کوچه هایمان آسفالت ریزی شده و شکر خدا هیچ کم و کسری نداریم .

شور‌های اسلامی روستا هم می‌گفتند: ما اول مشکلات را در روستا بررسی و شناسایی می‌کنیم این مشکلات را با کمک خود مردم جدول گذاری. زیر سازی و اسفالت می‌کنیم و الان هم ۸۰ درصد طرح هادی در روستای مان اجراء شده است .

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای عمران و آبادانی روستا‌های این شهرستان در حوزه‌های جدول گذاری. هدایت آب‌های سطحی. تسطیح. بهسازی و آسفالت معابر روستاهامون حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است؛ و در حال حاضر طرح هادی در ۵۶ درصد از روستا‌های شهرستان اجراء شده است .

