به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید امین موسوی گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ و دستگیری آنها، ماموران کلانتری ۱۵۲ خانی آباد یک توزیع کننده مواد مخدر را شناسایی و برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: عوامل انتظامی با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی وارد مخفیگاه متهم شدند و وی را قبل از هرگونه اقدامی زمینگیر و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی اولیه از مخفیگاه متهم مقادیر مواد مخدر شمال ۴۰۰ گرم از نوع روانگردان که آماده توزیع بود نیز کشف شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت خاطر نشان کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرم خود مبنی بر فروش و توزیع مواد مخدر اعتراف و برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.