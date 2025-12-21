مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی محمدحسین حسنی را به عنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

محمدحسین حسنی، سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در حکمی محمد حسین حسنی را به عنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

در مراسم تودیع و معارفه از زحمات اسدالله علیزاده در این معاونت قدردانی شد.

محمدحسین حسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است.

او پیش از این به‌عنوان ریاست موسسه علوم و فنون کیش فعالیت داشته است.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، راه‌اندازی مرکز رشد صنایع فرهنگی و خلاق جهاد دانشگاهی، مشاور فناوری و تجاری‌سازی پارک علم و فناوری شهرداری تهران، مؤسس و مدیر مرکز فناوری‌های نوین رسانه‌ای جهاد دانشگاهی و مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی جهاد دانشگاهی از دیگر سوابق محمدحسین حسنی است.