مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی محمدحسین حسنی را به عنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در حکمی محمد حسین حسنی را به عنوان سرپرست جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.
در مراسم تودیع و معارفه از زحمات اسدالله علیزاده در این معاونت قدردانی شد.
محمدحسین حسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه تهران است.
او پیش از این بهعنوان ریاست موسسه علوم و فنون کیش فعالیت داشته است.
رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، راهاندازی مرکز رشد صنایع فرهنگی و خلاق جهاد دانشگاهی، مشاور فناوری و تجاریسازی پارک علم و فناوری شهرداری تهران، مؤسس و مدیر مرکز فناوریهای نوین رسانهای جهاد دانشگاهی و مدیرکل برنامهریزی و توسعه فرهنگی جهاد دانشگاهی از دیگر سوابق محمدحسین حسنی است.