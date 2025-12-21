به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عدنان لویمی با بیان اینکه توجه به نیاز کشاورزان و تأمین انواع نهاده‌های سوختی در راستای به حرکت درآوردن ماشین آلات کشاورزی و ... از جمله وظایف تعاون روستایی به شمار می‌رود، گفت: تا پایان آبان امسال موفق به توزیع نفت سفید، بنزین و گازوئیل در سه شهرستان ایذه، بهبهان و دزفول از طریق جایگاه‌های عرضه سوخت متعلق به تعاون روستایی شدیم.

وی افزود: ۲ هزار و ۸۵۷ هزار لیتر انواع سوخت در ایذه، ۶ هزار و ۹۵۱ هزار لیتر در بهبهان و ۲ هزار و ۱۰۹ هزار لیتر در دزفول توسط شبکه تعاون روستایی توزیع صورت گرفته است و این روند ادامه دارد.

لویمی اظهار داشت: جمع مواد سوختی توزیع شده توسط تعاون روستایی تا پایان آبان ماه ۱۱ هزار و ۹۱۷ هزار لیتر است.