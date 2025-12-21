مدیر کل آموزش و پرورش لرستان افزود: والدین، معلمان و مدیران مدارس می‌توانند از طریق سامانه «مای مدیو» و بخش نماد،هرگونه اختلال یا ناهنجاری رفتاری دانش‌آموزان را ثبت کنند تا مشاوران مدارس، مشکل را پیگیری و در دستور کار تخصصی قرار دهند.

وی با اشاره به روند پایش دانش‌آموزان دوره ی متوسطه استان گفت: رصد و پایش دانش‌آموزان دوره ی متوسطه در حال انجام است و تاکنون ۸۵ درصد این فرایند به پایان رسیده است.