غربالگری ۱۲۵ هزار دانش آموز لرستانی در طرح نماد
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از غربالگری ۱۲۵ هزار دانش آموز ابتدایی استان در قالب طرح نماد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید عیسی سهرابی گفت: تاکنون ۱۲۵ هزار نفر از دانشآموزان دوره ابتدایی استان با هدف شناسایی به موقع اختلالات و آسیب های رفتاری در قالب طرح نماد غربالگری شدهاند
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان افزود: والدین، معلمان و مدیران مدارس میتوانند از طریق سامانه «مای مدیو» و بخش نماد،هرگونه اختلال یا ناهنجاری رفتاری دانشآموزان را ثبت کنند تا مشاوران مدارس، مشکل را پیگیری و در دستور کار تخصصی قرار دهند.
وی با اشاره به روند پایش دانشآموزان دوره ی متوسطه استان گفت: رصد و پایش دانشآموزان دوره ی متوسطه در حال انجام است و تاکنون ۸۵ درصد این فرایند به پایان رسیده است.
سهرابی بیان کرد:همچنین آزمونهای رغبت و توانایی دانشآموزان متوسطه برای هدایت تحصیلی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با مشارکت بیش از ۷۵ درصدی برگزار شده است.