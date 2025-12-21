پخش زنده
سرپرست معاون میراثفرهنگی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از انجام اقدامات اضطراری برای حفاظت از قنات جهانی گوهرریز جوپار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرناز فرهیمقدم امروز با اشاره به بروز مسائلی در قنات تاریخی و جهانی گوهرریز جوپار در پی بارندگیهای اخیر و روان شدن سیلابها گفت: حجم بالای آبهای سطحی در پی روان شدن سیلابها و هدایت نادرست آنها، موجب نشست پشته قنات و افزایش احتمال آسیب به این اثر ارزشمند شده بود که بهمنظور پیشگیری از تخریب احتمالی، از عصر دیروز اقدامات اضطراری و فوری در محل قنات آغاز شده است.
سرپرست معاون میراثفرهنگی کرمان افزود: جریان آب این قنات با مداخلات فوری به مسیر اصلی خود بازگشته و خطر تخریبهای احتمالی مهار شده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات نتایج مثبتی به همراه داشته است، گفت: این مشکل بهدلیل هدایت نامناسب رودخانههای فصلی در مسیر عبور از روی قنات ایجاد شده است، موضوعی که پیشتر نیز طی چند نوبت از سوی مدیر پایگاه قبلی، تذکرات لازم برای اصلاح مسیر آن داده شده بود.
فرهیمقدم تأکید کرد: با توجه به روان شدن سیلابها در پی بارندگیهای اخیر و حساسیت شرایط موجود، مقرر شده است در جلسهای اضطراری با حضور مسئولان ذیربط، تصمیمات لازم برای انجام اقدامات جدیتر و پایدار در راستای رفع چالشها و تثبیت وضعیت قنات اتخاذ شود.
سرپرست معاون میراثفرهنگی کرمان گفت: حفاظت و صیانت از قنوات جهانی و تاریخی، بهعنوان بخشی مهم از میراث آبی کشور، مستلزم مدیریت اصولی مسیر آبهای سطحی و تعامل و همکاری دستگاههای مرتبط است.
قنات گوهرریز، یک رشته قنات در جوپار کرمان و از جمله قنات های ایرانی ثبت شده بعنوان میراث جهانی یونسکو است. این قنات، در دوره صفویه حفرشده و درمجموع با سه هزار و ۵۵۶ متر طول و ۱۲۹ حلقه چاه و در شش رشته با دبی آب ۶۰ لیتر در ثانیه حدود ۳۳۰ هکتار اراضی باغی شهر جوپار را آبیاری میکند و یکی از مزیتهای این قنات تأمین آب آن از گسل است.