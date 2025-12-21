به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «عباس کرمی راد » گفت: یک از شهروندان با مراجعه به پلیس مترو اعلام داشت در زمان خرید بلیت مترو به دلیل آشنا نبودن با نحوه خرید، از فردی که در محل داشت در خواست کمک کرده و پس از گذشت حدود یک ساعت متوجه کسر ۳۰ میلیون تومان از حساب خود شده و سپس دریافت کارت وی با کارت سارق جابجا شده است.

وی افزود: بلافاصله دستگیری این سارق در دستور کار عوامل انتظامی قرار گرفت و با بازبینی دوربین‌های مداربسته و شگرد‌های نوین پلیسی هویت سارق را شناسایی کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو ادامه داد: سارق که از کلاهبرداران حرفه‌ای بوده و ۲ پرونده مشابه دیگر نیز داشته با هماهنگی قضایی در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش زمینگیر و دستگیر شد.

وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس مترو توسط مالباخته شناسایی و در بازجویی‌های فنی به جرم خود اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.