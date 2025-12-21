پخش زنده
عناوین فیلمهای کوتاه راهیافته به رقابت نخستین جشنواره ملی فیلم و تئاتر لوتوس اعلام شد.
به گزارش گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت انتخاب نخستین جشنواره ملی فیلم و تئاتر لوتوس متشکل از مرجان اشرفیزاده، مریم بحرالعلومی، مصطفی کوشکی و میکائیل دیانی به ریاست پریوش نظریه فیلمهای کوتاه راهیافته به این رویداد را به شرح زیر و بدون اولویت معرفی کردند:
فیلمهای کوتاه داستانی:
۱. اسپاسم به کارگردانی صحرا اسداللهی
۲. اسپایدر زن به کارگردانی مریم خدابخش
۳. انار به کارگردانی مهرداد جلالی
۴. آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود به کارگردانی مهدیه محمدی
۵. با همراهی سارا به کارگردانی ایمان فراهانی
۶. برای به یاد آوردن به کارگردانی سارا دلپاک
۷. بشقاب به کارگردانی رعنا واعظی، عذرا خوانخواجه
۸. پیر دختر به کارگردانی گلناز ایزدان
۹. تریپلکس به کارگردانی علی کیان ارثی
۱۰. تقلا به کارگردانی افسانه بابایی تفتی
۱۱. تگرگ به کارگردانی مریم صالحپور، الهه صالحپور
۱۲. جاده موج میزند به کارگردانی عاطفه صالحی
۱۳. چمدان به کارگردانی هستی حسینی
۱۴. حدود سیزده کیلوگرم به کارگردانی سیدمهدی موسوی برزکی
۱۵. حنا به کارگردانی احسان عباسزاده
۱۶. حنابندون به کارگردانی عرفانه سادات کریمی
۱۷. خانه ماه به کارگردانی حمیدرضا مقصودی داغداری
۱۸. دد چوپان به کارگردانی سهیلا پورمحمدی
۱۹. در چشمان یک عاشق به کارگردانی رضا پردل
۲۰. دریا دل به کارگردانی مریم ورزی
۲۱. دوست به کارگردانی رعنا صفییاری
۲۲. ذره به کارگردانی فردین انصاری
۲۳. رویای آمریکایی به کارگردانی حورا کیان
۲۴. زا به کارگردانی حسین صباغ
۲۵. زیور به کارگردانی صباح محمدی
۲۶. ژیلهمو به کارگردانی زیور حجتی
۲۷. سکوت جهان به کاگردانی امیرحسین مهماندوست
۲۸. شیفت به کارگردانی سمانه یدالهی
۲۹. شیهه به کارگردانی پویا سعیدی
۳۰. فادیا به کارگردانی مهتاب شیخانصاری
۳۱. فروپاشی به کارگردانی هانی سلمانی
۳۲. کالبو به کارگردانی سامان پهلوان
۳۳. کلاویه به کارگردانی سیدمحمدحسین حسینی
۳۴. کودکی به کارگردانی لیلا نیکزاد
۳۵. کینوپیو ۲۵۲ به کارگردانی فرزانه قائمیزاده
۳۶. گرانیت به کارگردانی مونا عزیز
۳۷. لودوس به کارگردانی نگین امینزاده
۳۸. لیمو از همه چیز خبر داشت به کارگردانی ادریس محمودیان
۳۹. مارپله به کارگردانی عاطفه رضایان، مصطفی رستمپور
۴۰. ماهپنه به کارگردانی مهسا احمدزاده
۴۱. مرچی به کارگردانی هما متینفر
۴۲. معارفه به کارگردانی مهدی میرباقری
۴۳. میان دو حرف صورح واحه
۴۴. ناظر به کارگردانی ابوالفضل عزیزی
۴۵. نرموک به کارگردانی غزل ذوقینیا
۴۶. نشان به کارگردانی زهرا خلجی
۴۷. نومان به کاگردانی زهره زمانی
۴۸.های کپی به کارگردانی محمد رحمتی
۴۹. وقفه به کارگردانی مانا پاکسرشت
۵۰. یک به توان بینهایت به کارگردانی علیرضا صادقی
فیلمهای کوتاه مستند
۱. سیسی خاطره ۳۳۰ به کارگردانی الهام معروفی
۲. این خانه و جذام مادرم به کارگردانی نوید صادقی
۳. آستاره به کارگردانی فاطمه حیدری
۴. پورزال به کارگردانی ماریا ماوتی، احسان فرخیفرد
۵. جیران به کارگردانی ربابه روحی
۶. چیدا (مثل مادر) به کارگردانی محسن کولیوندی
۷. دستها هم میگریند به کارگردانی رضوان بوستانی
۸. روبخیر به کارگردانی طالب رماوندی
۹. روضهای برای دفاع به کارگردانی زهرا میری
۱۰. زری به کارگردانی آرمان قلیپور دشتکی
۱۱. شوهر ایران خانم به کارگردانی مرجان خسروی بالدی
۱۲. فرشتهها به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری
۱۳. گاهی عشق کافیست به کارگردانی الهام آقالری
۱۴. گلین بالا به کارگردانی مریم صبوری
۱۵. مات به کارگردانی نسیم سهیلی
۱۶. مادر به کارگردانی نعمت سرگلزائی
۱۷. مترسکها میرقصند به کارگردانی محسن شیرزایی
۱۸. مهلقا به کارگردانی مریم جمالی
۱۹. هر ۶ ثانیه یک نفر به کارگردانی مائده حدادیان
۲۰. همنوایی عاشقانه به کارگردانی آذر مهرابی
فیلمهای کوتاه انیمیشن:
۱. این سو، آنسو به کارگردانی لیدا فضلی
۲. پتتیک به کارگردانی نرگس ذاکری
۳. پیانو به کارگردانی مرجان کشانی، شهاب شمسی
۴. خسوف به کارگردانی الهه فلاحیان مهرجردی
۵. راهی به کارگردانی فرناز موذن، شیرین سلیمانینذیر، بهروز سلیمانینذیر
۶. سگ به کارگردانی سوگند وطنخواه
۷. گلهای کاغذی به کارگردانی رامک امین کاظمی
۸. متورم به کارگردانی زهرا خورشیدی پاجی
۹. مرد و پنجره به کارگردانی فاطمه احمدی
۱۰. مرغسانان به کارگردانی سارا علی مرادی
۱۱. خورشید آسمان، خورشید کاشی به کارگردانی زیبا ارژنگ