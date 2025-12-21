به گزارش خبرگزار صدا و سیما، سرهنگ عبدالوهاب علائی گفت: باوقوع چند فقره سرقت و قاپ زنی در اطراف دانشگاه‌های سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر، تیم عملیات کلانتری تحقیقات خود را برای دستگیری عامل این سرقت‌ها آغاز کرد.

این مقام انتظامی افزود: عوامل انتظامی با اقدامات فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته متوجه شدند سارق با پلاک جعلی و چهره پوشیده اقدام به انجام این سرقت‌ها می‌کرده که اطلاعات وی برای تسریع در دستگیری در اختیار تمامی یگان‌های گشت زنی قرار گرفت.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: ماموران پلیس با گشت زنی‌های محسوس و نامحسوس در مناطق جرم خیز موفق به شناسایی سارق حین زاغ زنی شهروندان شدند و بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

وی افزود: متهم با رویت عوامل انتظامی سریعا متورای شده و طی یک تعقیب و گریز کوتاه با اجرای طرح مهار متوقف شد که پس از آن اقدام به پیشنهاد رشوه به ماموران را داشته که سپس دستگیر و به کلانتری انتقال داده شد.

سرهنگ علائی گفت: متهم پس از انتقال به کلانتری به ۱۱ فقره سرقت اعتراف که در این خصوص پرونده تشکیل و سارق برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.