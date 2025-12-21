پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی، در شورای مسکن استان گفت: تاکنون ۱۴ هزار نفربرای طرح اهدا زمین در راستای جوانی جمعیت ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۲ هزار و ۶۰۰ نفر بر اساس قوانین و ضوابط، واجد شرایط شناخته شدهاند.
وی افزود: وضعیت حدود۳۰۰ نفراز ثبتنامکنندگان در مرحله تعیین تکلیف قرار دارد که ۳۳ نفر از آنان مربوط به شهرستان فامنین هستند و سایر افراد در نقاط مختلف استان سکونت دارند.
استاندار همدان با اشاره به اقدامات اجرایی تصریح کرد: هماکنون فرآیند آمادهسازی زمینها و تعیین تکلیف نهایی متقاضیان در حال انجام است و دستگاههای مسئول با جدیت این موضوع را دنبال میکنند.
ملانوری شمسی تأکید کرد: مدیریت استان با عزم جدی و برنامهریزی منسجم، مصمم است روند اجرای این طرح را با رعایت قوانین و در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برساند.