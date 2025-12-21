به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پیام فر با اشاره به هوشمندسازی ۳ هزار و ۵۰۰ کنتور معادل ۱۷ درصد کنتور‌های برق در دزفول باهدف مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: دزفول ۱۷۴ هزار مشترک برق دارد که حجم بسیار بالایی است و براساس شاخص‌های کشوری یک درصد بار برق کشور را دارد.

وی میزان بار برق مصرفی این شهرستان را حدود ۷۴۰ مگاولت آمپر اعلام کرد و ادامه داد: این میزان برق حجم بسیار بالایی است و مدیریت این امور بسیار ضروری است.

پیام‌فر به ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: هوشمندسازی اشتراک‌های برق تا پایان سال جاری به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی توانیر مطرح است.

مدیر امور توزیع برق دزفول با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه برق اظهارکرد: مصرف بالای برق منجر به ناترازی انرژی و ایجاد مشکل برای سایر اقشار جامعه نیز می‌شود پس تمامی اقشار جامعه باید مصرف بهینه را جدی بگیرند.

وی افزود: کنتور‌های برق براساس سوابق مصرف گذشته به صورت رایگان تعویض می‌شوند و درصورت مصرف بیشتر از حد مجاز تعیین شده برق آنها قطع خواهد شد.

پیام فر می‌گوید: طرح هوشمندسازی کنتور‌های برق دزفول از یک ماه پیش آغاز شده و تاکنون حدود ۱۷ درصد کنتور‌های دزفول هوشمند شده‌اند.

وی ادامه داد: برنامه‌ای در دست اقدام و اجرا است تا مصرف کنتور‌های برق در دوره‌های گذشته بررسی شود و بر این اساس، کنتور‌هایی که مصرف آنها از الگو بالاتر بوده، با کنتور‌های هوشمند تعویض خواهند شد.

پیام‌فر تاکید کرد: با نصب کنتور‌های هوشمند، درصورت مصرف بیش از حد الگو، برق آنها قطع خواهد شد.