به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برگزیدگان جایزه عکاسی سالانه یونیسف اعلام شد و جایزه اول به الیز بلانچارد رسید که که زندگی دختران و زنان جوان در افغانستان را مستند کرده بود. جایزه دوم به ناتالیا ساپرونووا اعطا شد که چگونگی تأثیر آلودگی هوا بر کودکان در مغولستان را به تصویر کشیده بود.

جایزه سوم به سوراو داس، که دوران کودکی را در جاریا، محل یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ هند، مستند کرده بود، اعطا شد. همچنین هفت مجموعه عکس دیگر از افغانستان، ایران، غزه، آفریقای جنوبی، اوکراین و بریتانیا مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند.

حسین بریس با مجموعه عکس «بازگشت به زندگی» و آراز قادری هم با مجموعه عکس «آنچه چهره کودکان آشکار می‌کند» از کودکان افغان مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند.

نمایشگاهی از این آثار تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ در خانه مطبوعات فدرال در برلین و سپس از ۳۰ ژانویه تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴ تا ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) در خانه ویلی برانت در برلین برپا خواهد بود.