به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی گفت: با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان در آستانه شب یلدا بیش از ۵۰۰ تن گوشت مرغ منجمد در سطح استان توزیع می‌شود.

مصطفی زاهد، با اشاره به افزایش تقاضا در روز‌های منتهی به شب یلدا افزود: برنامه‌ریزی لازم برای توزیع منظم و به‌موقع گوشت مرغ منجمد انجام شده و روزانه حدود ۵۰ تن از این محصول در بازار و فروشگاه‌های عمده‌فروشی عرضه می‌شود.

زاهد اظهارکرد: اجرای این طرح با هدف حفظ تعادل بازار، جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت و اطمینان از دسترسی همه اقشار جامعه به این کالای اساسی صورت می‌گیرد.

وی، با بیان اینکه این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط درحال اجراست، افزود: نظارت دقیق بر روند توزیع در دستور کار قرار دارد تا محصول با قیمت مصوب و به‌صورت عادلانه در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اضافه کرد: تأمین و عرضه مستمر کالا‌های اساسی از جمله گوشت مرغ منجمد از اولویت‌های پشتیبانی امور دام آذربایجانغربی در روز‌های پرتقاضاست و این روند تا ایجاد تعادل کامل در بازار ادامه خواهد داشت.