

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان به این شرح است:

*سه شنبه دوم دی

فولاد هرمزگان – پالایش نفت آبادان

الهام مبارکی – سمیه طاهری – کبری چاشتی – الهام ایلاقی – نگار کرمی

ناظر: تابنده زارع

مس رفسنجان – ایران زمین ملارد

پریا سلیمانی – فاطمه منصوری – فاطمه کارگر – فاطمه جباری – فرانک باقرزاده

ناظر: لیلا معتمدی نیا

استقلال تهران – فوتبال خراسان رضوی

آیدین عامری – ملینا شفیع نژاد – الهه مرادی - مائده علی نقی حسین – ریحانه طلیقی

ناظر: لیلا آقاجانلو

پالایش نفت اصفهان – گلبرگ تاکستان

نسیم کیانی مقدم – فاطمه رحیمی – اعظم حسینی – آنیسا اسحاقی – رضوان سروری

ناظر: فاطمه کمندی

مس کرمان – نفت امیدیه

مریم ناصری – فرزانه مهبودی – هانیه سالاری – فروغ تنکابنی – زهرا عبدالهی

ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر

سپاهان اصفهان – شرکت ملی حفاری

سمیه یدی – بهناز آبک – اعظم گلزاری – صحرا بابایی – معصومه جافری

ناظر: الهه مولادوست