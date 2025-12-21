پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان به این شرح است:
*سه شنبه دوم دی
فولاد هرمزگان – پالایش نفت آبادان
الهام مبارکی – سمیه طاهری – کبری چاشتی – الهام ایلاقی – نگار کرمی
ناظر: تابنده زارع
مس رفسنجان – ایران زمین ملارد
پریا سلیمانی – فاطمه منصوری – فاطمه کارگر – فاطمه جباری – فرانک باقرزاده
ناظر: لیلا معتمدی نیا
استقلال تهران – فوتبال خراسان رضوی
آیدین عامری – ملینا شفیع نژاد – الهه مرادی - مائده علی نقی حسین – ریحانه طلیقی
ناظر: لیلا آقاجانلو
پالایش نفت اصفهان – گلبرگ تاکستان
نسیم کیانی مقدم – فاطمه رحیمی – اعظم حسینی – آنیسا اسحاقی – رضوان سروری
ناظر: فاطمه کمندی
مس کرمان – نفت امیدیه
مریم ناصری – فرزانه مهبودی – هانیه سالاری – فروغ تنکابنی – زهرا عبدالهی
ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر
سپاهان اصفهان – شرکت ملی حفاری
سمیه یدی – بهناز آبک – اعظم گلزاری – صحرا بابایی – معصومه جافری
ناظر: الهه مولادوست