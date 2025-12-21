به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اشاره به اینکه حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برابر قانون جرم بوده و پلیس در چارچوب قانون با این مسئله با جدیت برخورد می‌کند گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در یکی از محله‌های اطراف شهر لنگرود، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از حضور پلیس در مکان اعلامی و بررسی‌های صورت گرفته، فردی به علت اختلاف با یک نفر دیگر با اسلحه شکاری به سمت خودروی وی تیراندازی کرده و پس از تخریب خودرو، متواری شده است، افزود: دستگیری متهم فراری در دستور ویژه کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از شناسایی و دستگیری متهم و کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز با اقدامات پلیسی صورت گرفته خبر داد و گفت: عامل تیراندازی مردی ۲۹ ساله با سابقه سرقت از منازل مردم بوده و علت و انگیزه خود را از این اقدام اختلافات شخصی عنوان کرد.

سرهنگ ارسلان صبح زاهدی افزود: این شخص پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح غیر مجاز کشف شده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.