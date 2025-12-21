پخش زنده
شورای پژوهشی شرکت عمران شهرهای جدید با تمرکز بر تصمیمسازی مبتنی بر پژوهش، در یک سال گذشته ضمن امضای دو تفاهمنامه همکاری علمی، پنج عنوان پژوهشی را در حوزههای اولویتدار توسعه شهرهای جدید به تأیید نهایی رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید، گزارشی از اقدامات شورای پژوهشی این شرکت در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.
به گفته امین مسعودی، تعیین عناوین پژوهشی هر سال بر اساس نیاز دفاتر تخصصی و شرکتهای وابسته انجام میشود.
این عناوین پس از بررسی کارشناسی و تصویب، در چارچوب بودجه مصوب منتشر میشوند.
فراخوان پژوهشها از طریق سامانه ساتع وزارت علوم در دسترس پژوهشگران قرار میگیرد.
در سال جاری، هفت عنوان پژوهشی در حوزههای کلیدی توسعه شهرهای جدید تصویب شد.
پس از ارزیابی پروپوزالها، پنج عنوان به تأیید نهایی رسید و وارد مرحله عقد قرارداد شد.
همزمان، شورای پژوهشی توسعه همکاریهای علمی و حرفهای را در دستور کار قرار داد.
در همین راستا، دو تفاهمنامه با پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز امضا شد.
همچنین تفاهمنامه همکاری با سازمان نقشهبرداری کشور در مرحله نهاییسازی قرار دارد.
مسعودی تأکید کرد رویکرد جدید شورا، تبدیل شهرهای جدید به تولیدکننده دانش شهری و پشتیبان تصمیمسازی هوشمند است.