پیکر ماهیگیر مفقودشده در ساحل خورخان پس از ساعتها جستوجو به همت نیروهای امدادی پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در پی سقوط یک ملوان از لنج صیادی در آبهای خلیج فارس حوالی بندر خورخان و مفقود شدن وی، عملیات جستوجو از نخستین ساعات بامداد آغاز شد و پس از ساعتها تلاش مستمر نیروهای امدادی و دریایی، پیکر این ماهیگیر پیدا شد.
این حادثه ساعت ۵ صبح روز پنجشنبه در سواحل جنوبی استان بوشهر رخ داد؛ زمانی که یک ملوان لنج صیادی در پی نامساعد بودن شرایط جوی و برخورد موجهای شدید به دریا سقوط کرد و ناپدید شد.
بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری و با درخواست بسیج دریایی پایگاه شهید رئیسعلی دلواری، عملیات جستوجو با وجود شرایط دشوار جوی در منطقه آغاز شد.
در این عملیات، دو فروند شناور از پایگاه بسیج دریایی شهید علی غلامی به همراه نیروهای امداد دریایی سپاه و یگان ناجی اداره بنادر و کشتیرانی، محدوده حادثه را بهصورت گسترده مورد پایش قرار دادند.
ناآرامی دریا و هوای نامساعد اگرچه روند جستوجو را با کندی مواجه کرد، اما عملیات بدون وقفه و با تمام توان ادامه یافت.