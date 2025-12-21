پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی گیلان، از افزایش قابل توجه واریزی عوارض مالیات بر ارزشافزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و عشایر استان خبر داد و آن را نشانهای از تقویت منابع مالی مدیریت شهری و روستایی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسن صیاد زمردی گفت: مجموع واریزی عوارض مالیات بر ارزشافزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و عشایر استان در ۸ ماه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با مجموع ۱۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال، افزایش ۹۱ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: این افزایش چشمگیر منابع مالی، امکان اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و ارائه خدمات بهتر به مردم در مناطق شهری و روستایی استان را فراهم میکند.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان همچنین به وضعیت واریزیها به شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: واریزی به حساب شهرداری رشت در هشت ماهه گذشته از حدود ۳ هزار و ۴۵۳ میلیارد ریال در سال گذشته به ۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش قابل توجه درآمدهای محلی و ظرفیت بیشتر برای توسعه شهری است.
وی تأکید کرد که این روند افزایشی حاصل همراهی مودیان عزیز مالیاتی استان، تلاش همکاران خدوم و بهبود فرآیندهای وصول مالیات و مدیریت هوشمند منابع استان است و انتظار میرود با ادامه این روند، امکان اجرای پروژههای بزرگتر و تقویت خدمات عمومی مطلوبتر برای شهروندان فراهم شود.