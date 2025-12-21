پخش زنده
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از اولویت بندی ۴۴۰ طرح نیمه تمام برای دریافت تسهیلات ویژه سفر رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: میزان کل سرمایهگذاریهای تزریقشده در این سفر حدود ۶۵ همت است که شامل ۱۵.۶ همت بودجه دولتی، ۱۵ همت تسهیلات بانکی، و ۳۴.۶ همت سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود.
شریعتی فرافزود: این سرمایهگذاریها در قالب ۹ تفاهمنامه انجام خواهد شد که شامل سه تفاهمنامه در حوزه صنعت، چهار تفاهمنامه در حوزه کشاورزی، یک تفاهمنامه در حوزه خدمات و یک تفاهمنامه در حوزه گردشگری است.
وی گفت: در حوزه تسهیلات بانکی، معمولاً سهم استانها از محل بودجه سنواتی حدود دو همت است، اما در این سفر، دولت تخصیص ویژهای معادل ۱۵ همت تسهیلات برای واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری خراسان جنوبی در نظر گرفته است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: این تسهیلات به طرحهایی اختصاص خواهد یافت که حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و تاکنون بیش از هزار طرح نیمهتمام در استان شناسایی شده و بر مبنای میزان پیشرفت، حدود ۴۴۰ طرح برای دریافت تسهیلات اولویتبندی شدهاند.
شریعتی فر گفت: طرحهای انتخابشده طبق سند آمایش استان و بر اساس نیازهای منطقهای تعیین شدهاند و طرح های دانشبنیان، صادراتمحور و نیز طرحهایی که در مناطق مرزی اجرا میشوند، در اولویت تخصیص منابع قرار دارند.
وی افزود: برای اجرای این تسهیلات، توافقنامههایی با ۱۱ بانک عامل امضا شده و سهم هر بانک مشخص شده است و نرخ تسهیلات در حال حاضر ۲۳ درصد تعیین شده است، با این حال، پیشنهادی مبنی بر افزایش مدت بازپرداخت از پنج سال به هفت سال با شش ماه دوره تنفس از سوی استانداری به نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی ارسال شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی، بررسی موضوع ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن از دیگر مصوبات سفر بود گفت: در نشست فعالان اقتصادی استان، سرمایهگذاران خواستار شفافسازی سهم استان از محل واریزیهای حقوق دولتی شدند که رئیسجمهور دستور بررسی و پیگیری این موضوع را صادر کرد.
شریعتی فر افزود: همچنین یکی از مطالبات مطرحشده، تعیین تکلیف سهم استان از درآمدهای گمرکی بود که در دستور پیگیری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دولت بر اجرای مصوبات این سفر تأکید دارد گفت: به منظور اجرای کامل مصوبات و نظارت بر پیشرفت طرحها، مقرر شد دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شود و همچنین سامانه ملی مهپیما برای ثبت، نظارت و رصد وضعیت اجرای مصوبات در تمامی استانها فعال شده و از طریق آن، پیشرفت فیزیکی طرح ها گزارش خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: همچنین مقرر شد برای طرحهایی که به هر دلیل امکان بهرهبرداری یا جذب سرمایه نداشته باشند، طرحهای جایگزین پیشنهاد و معرفی شوند تا تسهیلات و اعتبارات مصوب بهطور کامل جذب و صرف توسعه اقتصادی استان گردد.