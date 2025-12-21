به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت کشور افغانستان امروز اعلام کرد: این آتش سوزی بامداد امروز در بازار «مندوی» بزرگترین بازار شهر کابل که در مرکز این شهر قرار دارد به وقوع پیوست، اما نیرو‌های آتش نشانی موفق شدند با مهار آتش از سرایت دامنه آن جلوگیری کنند.

در این آتش سوزی که در بازار کفش فروشی روی داد، ۶ مغازه و ۱۰ انبار کفش طعمه حریق شد.

وزارت کشور افغانستان مجموع خسارات این آتش سوزی را ۷۰۰ هزار دلار اعلام کرد و افزود: با مهار آتش سوزی از نابودی اموال به ارزش بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جلوگیری شد.

علت وقوع این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است، اما اتصالی برق به علت سیستم فرسوده آن از مهمترین عوامل آتش سوزی در افغانستان بوده است.