استاندار همدان گفت: امروز مسیر پیشرفت کشور بر اساس دانش، تخصص، تجربه و فعالیت‌های دانش‌بنیان تعریف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی، در نشستی با گروه سرمایه گذاری محمدیان با تأکید بر رویکرد علمی و تخصص‌محور در توسعه استان گفت: امروز مسیر پیشرفت کشور بر اساس دانش، تخصص، تجربه و فعالیت‌های دانش‌بنیان تعریف شده و این همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند.

وی با اشاره به سیاست‌ها استان در حوزه سرمایه‌گذاری افزود: در همدان اجازه نخواهیم داد سرمایه‌گذاری‌هایی شکل بگیرد که فاقد توجیه علمی، اقتصادی و مزیت منطقه‌ای باشند.

استاندار همدان با بیان اینکه اهلیت سرمایه‌گذار برای مدیریت استان اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: منابع و فرصت‌های استان را در اختیار افرادی قرار نمی‌دهیم که توان فنی، تخصصی یا مدیریتی لازم را ندارند؛ چراکه بسیاری از واحد‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل کشور حاصل همین بی‌توجهی‌هاست.

ملانوری شمسی ادامه داد: سرمایه‌گذاری باید منجر به اشتغال پایدار شود، نه ایجاد بدهکار بانکی و مشکلات اجتماعی.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان همدان گفت: همدان یکی از پرظرفیت‌ترین استان‌های کشور است؛ ظرفیت‌هایی که بخشی از آنها هنوز ناشناخته مانده‌اند.

همچنین در این نشست معاون‌های اقتصادی و عمرانی استان، مدیران دستگاه‌های راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب، شهرک‌های صنعتی و گاز به بیان ظرفیت‌های استان در زمینه سرمایه گذاری پرداختند.