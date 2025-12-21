پخش زنده
شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای بهرهبرداری بهینه از داراییهای خود، مجموعهای از املاک و مستغلات را در چند استان کشور از طریق مزایده عمومی و با شرایط نقدی و اقساطی واگذار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت بازآفرینی شهری ایران املاک و مستغلات متعلق به خود را در استانهای تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، یزد، قزوین، کردستان و کرمانشاه به مزایده میگذارد.
این مزایده به صورت عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار میشود.
شرایط واگذاری املاک شامل فروش یا اجاره با پرداخت نقدی و یا نقد و اقساط است.
مهلت دریافت اسناد مزایده از دوم تا هفتم دیماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.
متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خود را از هشتم تا هفدهم دیماه در سامانه ثبت کنند.
پاکتهای پیشنهاد قیمت روز شنبه بیستم دیماه گشوده خواهد شد.
تمام مراحل مزایده از جمله اعلام برندگان صرفاً به صورت الکترونیکی انجام میشود.
جزئیات املاک و شرایط شرکت در مزایده در بخش مزایده سامانه setadiran.ir در دسترس است.