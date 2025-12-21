در پی تعلیق دو عضو شورای اسلامی شهر ورامین از سوی دستگاه قضایی، دو نفر از اعضای علی‌البدل به‌عنوان اعضای جدید این شورا معرفی و رسماً کار خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به‌دنبال تعلیق دو عضو شورای اسلامی شهر ورامین از سوی دستگاه قضایی، آقایان حسین النچری و فتح‌الله فرجی به‌عنوان اعضای علی‌البدل، به ترکیب شورای شهر ورامین افزوده شدند.

آیین معارفه و ادای سوگند اعضای جدید شورای اسلامی شهر ورامین با حضور معاون عمرانی فرماندار ورامین در صحن شورای اسلامی شهر برگزار شد و اعضای جدید رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.

شورای اسلامی شهر ورامین متشکل از ۹ عضو است و با معرفی اعضای جدید، ترکیب قانونی شورا تکمیل شد.