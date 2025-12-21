پخش زنده
طرح تشدید بازرسیها در بازار شاهین شهر و میمه تا پایان شب یلدا ادامه دراد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رییس اداره تعزیرات حکومتی شاهین شهر و میمه گفت: در این طرح تمرکز بر کنترل و بازرسی قیمتهای کالاهای اساسی مردم است.
داوود ریاضی افزود: از ابتدای امسال تا کنون با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شاهین شهر ۸۴ مورد بازرسی در شهرستان اجرا و در این بازرسیها از ۶۰۷ واحد صنفی بازرسی شده است.
وی گفت: در این مدت همچنین ۲۰۹ واحد متخلف شناسایی و با آنها برخورد قانونی شده است.