نمایشگاه «از جنایت تا عدالت» به منظور تبیین اهمیت پیگیری حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا طی جنگ ۱۲ روزه ، در مجلس شورای اسلامی با حضور روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی در حاشیه این مراسم با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی، به خبرنگار خانه‌ملت گفت: در این چارچوب امروز نمایشگاهی با مشارکت وزارتخانه‌های دفاع، دادگستری و سایر بخش‌های مرتبط نمایشگاهی با عنوان «از جنایت تا عدالت» برگزار کردند که در ادامه اقدامات گذشته برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: پرونده‌های حقوقی متعددی در مورد جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در حال پیگیری است تا بتوانیم از مسیر حقوقی دفاع تمام قدی از ملت رشید ایران کنیم، امروز نیز این نمایشگاه برای اطلاع نمایندگان از اقدامات انجام گرفته، برگزار شده است ضمن آنکه باید تلاش کنیم از جایگاه حقوقی به کمک همه بخش‌های مربوطه مستندسازی این جنایات را در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری کنیم.

نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس تصریح کرد: خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیز انتظار دارند که جنایات رژیم صهیونیستی به دقت پیگیری شود و این نمایشگاه می‌تواند نقش موثری در تبیین ابعاد جنایت رژیم صهونیستی داشته باشد. برهمین اساس از همه مراجع حقوقی و بخش‌های مختلف کشور بابت این پیگیری‌ها قدردانی می‌کنم، این اقدامات با جدیت باید دنبال شود.