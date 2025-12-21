به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کتابخانه عمومی سیار شماره دو شهرستان ارومیه با حضور افشار کبیری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری؛ خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان؛ رسول بابازاده، معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد؛ معاون فرماندار؛ نمایندگان دستگاه‌های اجرایی؛ بخشداران و دهیاران در روستای ریحان آباد افتتاح شد.

افشار کبیری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، ضمن تصریح اینکه کتاب از کالا‌های اساسی مورد نیاز در جامعه کنونی است، گفت: علیرغم توسعه فناوری‌های نوین، کتاب، همچنان یار مهربان و یک کالای اساسی مورد نیاز است.

وی با اشاره به سرعت توسعه شهری، ادامه داد: راه اندازی کتابخانه سیار، اقدامی ارزشمند در راستای توسعه فرهنگی پایدار و مانا، دسترسی به خدمات فرهنگی و یک خدمت جبرانی برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در برابر توسعه شهری به ویژه در بین دانش آموزان است.

خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ضمن خیرمقدم به حاضرین گفت: امروز افتخار داریم در مراسم افتتاح کتابخانه سیار گرد هم آییم؛ کتابخانه سیار، نمادی روشن از عدالت فرهنگی، توسعه دانایی و باور عمیق به کتاب در ساختن آینده‌ای بهتر است.

وی ضمن تأکید بر اینکه در عصر کنونی با سرعت تحول اطلاعات، نیازمند تقویت فرهنگ مطالعه، تفکر انتقادی و یادگیری مادام العمر هستیم، گفت: کتابخانه‌های عمومی به ویژه کتابخانه‌های سیار، نقش کلیدی در تحقق این فرهنگ دارند؛ چرا که کتاب را به دل جامعه می‌برند و فاصله میان مردم و منابع دانایی را از میان برمی‌دارند؛ کتابخانه سیار، تنها وسیله نقلیه برای حمل کتاب نیست و پیام آور آگاهی، امید و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به دانش است و با هدف رساندن کتاب و ارائه خدمات فرهنگی در مناطق دور از کتابخانه و نقاطی که دسترسی به کتابخانه‌های ثابت دشوار است، راه اندازی می‌شوند.

معصومی تصریح کرد: کتابخانه سیار شماره دو با اعتبار بیش از ۱۶ میلیارد ریال خریداری و تجهیز شده و در نقاط پرجمعیت از چند بخش ارومیه شامل روستای ریحان آباد، جارچیلو، خانقاه سرخ، کسیان، برازان، هاشم آباد ارائه خدمت خواهد کرد و امید است گامی در تعمیق پیوند اجتماعی، توسعه فرهنگی پایدار و اعتلای جایگاه کتابخوانی در سطح استان و مناطق خدمت باشد.

وی در پایان از استانداری، فرمانداری ارومیه، بخشداری مرکزی، دهیار روستا، مدیران مدارس روستا، تمامی همکاران اداره شهرستان ارومیه و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، تشکر و قدردانی کرد.

