



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک و دستگیری یک نفر قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: روز گذشته مأموران یگان "امداد" با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند افرادی در منزل شخصی مقداری مواد مخدر دپو کرده‌اند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند مقدار ۱۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و یک نفر قاچاقچی را نیز دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.