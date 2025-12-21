به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان اصفهان گفت : حدود ۴۰۰ نفر از فرهنگیان نواحی و مناطق استان اصفهان در قالب کاروان‌های راهیان نور از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر تا روز شنبه ۲۹ آذرماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

حسین حسنعلی افزود : آشنایی با روایت‌های دفاع مقدس و جان‌فشانی‌های شهیدان و ایثارگران، زمینه‌ساز شکل‌گیری هویت انقلابی و تقویت اتحاد مقدس در جامعه است.

وی گفت : فرهنگیان شرکت‌کننده در این اردو از یادمان‌ها و مناطق عملیاتی شاخص دفاع مقدس از جمله ذوالفقاریه، شلمچه، مسجد جامع خرمشهر، یادمان اروند و محل عملیات والفجر ۸، طلائیه، هویزه و معراج شهدای اهواز و موزه دفاع مقدس خرمشهر بازدید کردند .